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İngiliz hemşire 8 bebeğin cinayeti ve 9’unu öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

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Britanya’da geçen yıl bebek ölümleri nedeniyle tutuklandıktan sonra kefaretle serbest bırakılan İngiliz hemşire Lucy Letby, daha önce düşünülenden fazla bebeğin ölümüne neden olmak veya öldürmeye teşebbüs etmekten tekrar tutuklandı.
İngiliz hemşire 8 bebeğin cinayeti ve 9’unu öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Britanya’da geçen yıl bebek ölümleri nedeniyle tutuklandıktan sonra kefaretle serbest bırakılan İngiliz hemşire Lucy Letby, daha önce düşünülenden fazla bebeğin ölümüne neden olmak veya öldürmeye teşebbüs etmekten tekrar tutuklandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, geçen temmuzda, Countess of Chester Hastanesi’nde meydana gelen 17 bebek ölümü üzerine açılan soruşturmada sekiz bebeğin cinayeti ve altı bebeği öldürmeye teşebbüs şüphesiyle tutuklanmıştı. Letby, kefaretle serbest bırakılmış ve soruşturma devam etmişti. Letby, dün, hem bu suçlardan hem de üç bebeğin daha öldürmeye teşebbüsten bir kez daha tutuklandı.

Soruşturma Britanya’da son otuz yıla yakın bir süredir bebek ölümlerine ilişkin açılan en büyük polis soruşturması. İki yıl önce Countess of Chester Hastanesi yeni doğan ünitesinde bebek ölüm ve ölümcül olmayan acil durumlarda ciddi bir artış olması sonucu soruşturma başlatılmıştı.

Dedektifler Mart 2015’ten Temmuz 2016’ya gerçekleşen 17 bebek ölümü ve 16 ölümcül olmayan acil durumu yakından inceliyor.

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