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İngiliz taraftar, Türkiye’nin döviz kuruyla alay etti: Bavula ihtiyacım var

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Son günlerde döviz kurundaki artış, Inter ve Manchester City arasındaki maçı izlemek için gelen turistlerin yüzünü güldürdü. Bir İngiliz, Türkiye'nin döviz kurunda yaşadığı artışı alay konusu yaptı.
İngiliz taraftar, Türkiye’nin döviz kuruyla alay etti: Bavula ihtiyacım var

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul’a akın etmeye başladı.

İtalyan ekibi Inter ve İngiliz devi Manchester City’nin karşılaşacağı mücadele öncesinde, 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircinin stadyumu dolduracağı açıklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, “Her şey kusursuz. Eksiksiz hazırlıklar yapılmış. 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircimiz gelecek. Her maçta olduğu gibi bu maçta da biletsiz hiç kimse alınmayacak. Dışarıda buna yönelik tedbirler yapılmış. Taksilerin gideceği güzergahlar belirlenmiş. Bunu hem taksiciler, hem ilgili odalar, hem de gelen seyirciler biliyorlar. Bütün hazırlıklarımız tamam” dedi.

DÖVİZ UÇTU, İNGİLİZLER BAYRAM ETTİ

Türkiye’de döviz kurlarını patlaması nedeniyle büyük sevinç yaşayan yabancı taraftarlar, döviz bürosundan çıktıklarında ellerine geçen paranın şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı.

Bir İngiliz taraftar, “Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. Bütün bunlar 50 poundluk bira jetonları için. İstanbul, İstanbul geliyoruz.” ifadelerini kullandı ve döviz bürosundan aldığı Türk Lirası fotoğraflarını paylaştı.

İngiliz taraftarın yayınladığı fotoğrafta, yaklaşık 250 pound değerinde Türk Lirası olduğu dikkati çekerken, döviz kuru ile Türkiye’yle dalga geçilmesine tepki gösterenler oldu.

Türkiye’de an itibarıyla 1 dolar 23,35 TL, 1 Euro 25,15 TL ve 1 pound 29,50 seviyelerinde işlem görüyor. İngiliz taraftarlar para birimleri olan pound bozdururken, İtalyan taraftarlar ağırlıklı olarak Euro’larını Türk Lirası’na çeviriyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: 120 MİLYON DOLAR BEKLİYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dev final için İstanbul’a gelen turistlerin kazandıracağı parayla ilgili şu ifadeleri kullandmıştı:

“50 binden fazla yurtdışından seyirci bekliyoruz. Burada tahminimiz 120 milyon dolarlık bir döviz gelirimiz olacak. Bundan önce 3 yıllık Şampiyonlar Ligi finali yapılan ülkelerde o şehre gelen seyircilerin yüzde 43'ü diğer şehirleri de ziyaret etmişler. İlave yüzde 23 para harcamışlar. Bizde gelen bir turist 700-800 dolar harcıyor ortalama olarak. Bu misafirlerin 2 bin doların üzerinde harcayacağı tahmin ediliyor.”

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