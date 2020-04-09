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İngilizler karantina dinlemiyor: Geçen hafta 660 parti basıldı

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İngilizler karantina dinlemiyor: Geçen hafta 660 parti basıldı
İngilizler karantina dinlemiyor: Geçen hafta 660 parti basıldı

İngiltere’nin Greater Manchester bölgesinde polis, karantinaya rağmen geçen hafta tam 660 parti düzenlendiğini belirtti. Polise göre bazı partilerde havai fişek ve şişme oyun alanı bile vardı.

Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı İngiltere’de, Greater Manchester polisi, tüm uyarılara karşılık geçen hafta tam 660 partiye baskın yaptıklarını belirtti ve halkı yasaklara uymaya davet etti.

Polis, sadece cumartesi ve salı günleri arasında 1132 tane yasak ihlali vakası kaydedildiğini belirtti. Bunların 494’ü ev partisi olurken, bu partilerde DJ’lerin yanı sıra şişme oyun alanı ve havai fişek bile kullanıldı. Yasağı ‘daha açıkça’ ihlal edenler de tam 166 sokak partisi gerçekleştirdi. Bunun dışında spor yapmak ya da parkta oturmak için de bir araya gelen pek çok kişi tespit edildi.

Belediye Başkanı Andy Burnham bu davranışları ‘kesinlikle kabul edilemez’ diye niteledi ve “Herkesin hayatını tehlikeye atıyorlar” dedi

İnsanların aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirme isteğini anladığını belirten Emniyet Müdürü Ian Hopkins ise, “Her birimiz bu yasakları ciddiye almalıyız. Koronavirüsle mücadele konusunda yapabileceğimiz en önemli ilk şey evde kalmak” uyarısında bulundu.

Yaklaşan Paskalya’yı da göz önünde bulunduran yetkililer sokağa çıkma kısıtlamaları konusunda uyarılarını sıklaştırdı.

Bunlardan biri olan Hristiyanlık inancının en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya’da İsa'nın çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirilişi kutlanıyor. Paskalya Bayramı bu yıl 12 Nisan’a denk geliyor.

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