İngiltere Başbakanı May: Alternatif çıkış planı olursa çıkış süreci uzatılabilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasının kabul edilmemesi üzerine, yeni bir çıkış planı olması durumunda AB'den çıkış sürecinin uzatılabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nin 50. maddeyi uzatmayı ancak alternatif bir çıkış planı olması durumunda gündeme alacağını, İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

ANLAŞMASIZ ÇIKIŞ YÜKSEK İHTİMAL

Çıkış anlaşmasının parlamentoda dün yapılan oylamada reddedilmesinin ardından "anlaşmasız çıkış" seçeneği kuvvet kazandı. Anlaşmasız çıkış en kötü senaryo olarak görülüyordu.

Reddedilen anlaşma, son 40 yılını AB ile bütünleşik geçiren İngiltere'ye yeni koşullara alışması için 21 aylık geçiş süreci imkanı tanıyordu. Anlaşmasız ayrılık ise ithalatının büyük kısmını AB'den yapan ülkede gıda ve ilaç başta olmak üzere pek çok kalemde kriz yaratabilir.

Bürokrasiye anlaşmasız çıkış seçeceğine göre hazırlanması talimatı veren hükümet, şirketlerin ve bireylerin alması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendirme paketleri ve tanıtım filmleri içeren bir kampanya yapacağını açıklamıştı.