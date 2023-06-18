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İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk resmi doğum günü coşkuyla kutlanıyor

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta geçtikten sonraki ilk Doğum Günü Geçit Töreni planlandığı gibi gerçekleşiyor.
İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk resmi doğum günü coşkuyla kutlanıyor

Kral Charles, resmi doğum günü geçit töreni için 30 yılı aşkın bir süredir Trooping The Color’a katılan ilk yeni hükümdar oldu.

Kral Charles, oğlu Prens William’la at üstünde halkı selamladı…

Whitehall’daki Horse Guards Parade’a giden Kral Charles, törene at üstünde katıldı. Kral’ın büyük oğlu Prens William, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, anneleri Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Konsort Kraliçe Camilla da Trooping the Colour için Horse Guards Parade’e gittiler.

Kraliçe Camilla, Prenses Kate…

Kral Charles ve oğlu Prens William at sırtında seyahat ederken, Buckingham Sarayı’nın dışında ve alanda toplanan binlerce izleyiciye coşkuyla el salladılar.

Merhum Kraliçe II. Elizabeth’in atı Burmese’nin 1986’daki törende onu taşımasından bu yana, Trooping the Color’da ilk kez bir hükümdar ata bindi.

Sekiz yaşındaki Prenses Charlotte, kırmızı detaylı beyaz bir elbise giymişti ve saçları alçak bir topuzda bir araya gelen örgülerle geriye doğru toplanmıştı.

Erkek kardeşleri dokuz yaşındaki George ve beş yaşındaki Louis uyumlu lacivert takımlar, beyaz gömlekler ve kırmızı kravatlar giymişlerdi, saçları da düzgün bir şekilde yandan taranmıştı.

Kralın Doğum Günü Geçit Töreni’nden sonra, kraliyet çocukları, yaklaşık altı dakika sürmesi beklenen bir uçak gösterisi için Buckingham Sarayı’nın balkonuna gittiler.

Prens George, Prens Louis ve Prenses Charlotte…

Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden yaklaşık 70 uçak gösteriye katıldı.

2020 yılında eşi Meghan Markle’la birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry ise, babası Kral Charles'ın bu özel gününe davet edilmedi.

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