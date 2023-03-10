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İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi

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İngiltere Kralı Charles, son olarak babası Prens Philip'in sahip olduğu Edinburgh Dükü unvanını, küçük kardeşi Prens Edward'a verdi.
İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi

Kraliçe Elizabeth öldükten sonra kral olan Charles, küçük kardeşi Prens Edward’ı unutmadı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Charles’ın küçük kardeşi Prens Edward’a babası Prens Philip’in en son sahip olduğu unvanı verdiği açıklandı.

59 yaşındaki Edward, Charles’ın kral olmasından sonra aile içinde yeni bir unvan alan en son kişi.

Kral Charles, daha önce de en büyük oğlu ve tahtın varisi William’a, Galler Prensi unvanını vermişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de artık bir Kraliyet üyesi olmayan ikinci oğlu Harry’nin çocuklarına resmi olarak prens ve prenses unvanlarını verdi.

Edward’ın yeni unvanı, gençleri zorluklara göğüs germeye teşvik eden Edinburgh Dükü Ödülü hayır kurumu da dahil olmak üzere, babasının görevlerini üstlendikten sonra geliyor.

Buckingham Sarayı, Edward’ın eşi Sophie’yi de unutmadı ve “Yeni Edinburgh Dükü ve Düşesi, Prens Philip’in gençlerin tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatları teşvik etme mirasını sürdürmekten gurur duyuyor” diyerek açıklamada bulundu.

Philip, 1947’den 2021’de hayatını kaybedene kadar Edinburgh Dükü unvanı ile anıldı.

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