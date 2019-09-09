  • BIST 100.605
  • Altın 277,913
  • Dolar 5,7541
  • Euro 6,3631
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İngiltere meclis başkanı John Bercow da görevi bırakıyor

» »
İngiltere’de Brexit tartışmaları devam ederken gelen siyasi istifalara meclis başkanı da eklendi.
İngiltere meclis başkanı John Bercow da görevi bırakıyor

İngiliz parlamentosunda meclis başkanlığını yürüten John Bercow, eğer erken genel seçim yapılırsa seçimden sonra ya da 31 Ekimde Brexit’ten sonra istifa edeceğini duyurdu.

Parlamentoda konuşan Bercow, 10 yıl süren “görev süresinin” sona yaklaştığını ve bu süre boyunca meclis başkanlığı hizmetiyle “büyük onur ve ayrıcalık” duyduğunu söyledi.

Bercow, erken seçim yapılmazsa, 31 Ekim’de gerçekleşecek Brexit’in “en az yıkıcı ve en demokratik” çıkış olacağını dile getirdi.

2009’dan beri meclis başkanlığını yürüten Bercow, görevi Muhafazakar Partili eski vekil Michael Martin’den devralmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Johnson'dan erken seçim planı: İşçi Partisi engelleyebilir02 Eylül 2019 Pazartesi 18:13
  • Johnson'dan protestolara tepki01 Eylül 2019 Pazar 22:10
  • Brexit: Siyasi krizlerden anayasal bir krize31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:45
  • İngiltere'de hükümetin parlamentoyu askıya alma kararı protesto edildi: 'Darbeyi durdurun'29 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
  • Hükümet istedi, Kraliçe onayladı: İngiltere'de Parlamento askıya alınacak, muhalefet 'Britanya usulü darbe' diyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
  • Brexit: İngiltere'de hükümet Parlamento'yu askıya almaya çalışıyor, muhalefet 'Britanya usulü darbe' diyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:42
  • İngiltere: AB'den anlaşma olmadan ayrılırsak serbest dolaşım biter20 Ağustos 2019 Salı 15:05
  • Londra Yardım Melekleri, kanser hastalarına yardım derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı15 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
  • AB yetkilileri: İngiltere ile 'anlamlı' bir Brexit müzakeresi yapacak koşullar yok06 Ağustos 2019 Salı 22:31
  • Londra’da bir müzede 17 yaşındaki çocuk, altı yaşında çocuğu 10’uncu kattan attı05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti