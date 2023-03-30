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İngiltere: Rusya, orduyu büyütmek istiyor

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İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rusya, 400 bin askeri daha silah altına almak istiyor" açıklaması yaptı.
İngiltere: Rusya, orduyu büyütmek istiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya’nın 400 bin askeri daha silah altına almak istediği, bunun seferberlikten ziyade bir profesyonel personel alma girişimi olarak sunulduğu ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu kampanyanın 400 bin askeri silah altına almayı hedeflediği ifade edilerek, “Yetkililer 400 bin askerin daha silah altına alınması amacıyla büyük bir askere alma kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Rusya bu kampanyayı yeni ve zorunlu bir seferberlikten ziyade gönüllü ve profesyonel personele yönelik bir girişim olarak sunuyor. Rus yetkililer muhtemelen iç muhalefeti en aza indirmek amacıyla personel açığını kapatmak için sözde bir ‘gönüllülük modeli’ seçmişler” denildi.

Açıklamada “Kampanyanın 400 bin gerçek gönüllüyü çekmesi pek olası değil. Ancak Rusya’nın Ukrayna’daki savaş gücünü yeniden inşa etmek için personelden daha fazlasına ihtiyaç var. Rusya’nın şu anda sahip olduğundan daha fazla mühimmat ve askeri teçhizata ihtiyacı var” ifadeleri yer aldı. 

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