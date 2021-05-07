  • BIST 1.441
  • Altın 485,853
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

İngiltere, Türkiye'yi karantina uygulanan 'kırmızı listeye' alıyor

»
İngiltere, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'yi, ülkeye dönüşte karantina zorunluluğu olan ülkeler arasında aldı.
İngiltere, Türkiye'yi karantina uygulanan 'kırmızı listeye' alıyor

İngiltere, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs Çarşamba günü itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini söyledi.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

'TARAFTARLAR İSTANBUL'A GİTMEMELİ'

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Grant Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, finalin İngiltere'de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA'nın vereceğini belirtti

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ithal 1 yerli üründe limit üstü kalıntı07 Mayıs 2021 Cuma 17:09
  • Cumhur İttifakı'nı bitirecek sözler: MHP'den flaş paylaşım07 Mayıs 2021 Cuma 10:30
  • MHP'nin yeni anayasa tasarısıyla ilgili çarpıcı iddia: 'Bahçeli Erdoğan'ı başbakan yapmak istiyor'07 Mayıs 2021 Cuma 10:28
  • Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Bana göre suç ama buna soruşturma izni vermem07 Mayıs 2021 Cuma 10:18
  • Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi07 Mayıs 2021 Cuma 09:50
  • Soylu'dan 'alkol yasağı' yorumu: İdeolojik bir tavır ortaya koymaya gerek yok, bu bir sağlık meselesi07 Mayıs 2021 Cuma 09:01
  • ‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak06 Mayıs 2021 Perşembe 20:06
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maas ile Cenevre’deki 5+BM toplantısını da ele aldık06 Mayıs 2021 Perşembe 18:18
  • İlkay Adalı:“Gerçekler mi acaba, merak ettik”06 Mayıs 2021 Perşembe 17:41
  • Türkiye-Mısır ilişkileri: İki ülke heyetleri Kahire'de hangi konuları görüşüyor?06 Mayıs 2021 Perşembe 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti