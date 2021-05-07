İngiltere, Türkiye'yi karantina uygulanan 'kırmızı listeye' alıyor

İngiltere, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs Çarşamba günü itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini söyledi.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

'TARAFTARLAR İSTANBUL'A GİTMEMELİ'

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Grant Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, finalin İngiltere'de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA'nın vereceğini belirtti

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.