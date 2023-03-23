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İngiltere’de 2,1 milyon kişi gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldı

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İngiltere’de artan hayat pahalılığı krizi nedeniyle yaklaşık 2,1 milyon kişinin gıda bankalarından yararlanmak zorunda kaldığı bildirildi.
İngiltere’de 2,1 milyon kişi gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldı

İngiltere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkenin farkı bölgelerindeki gıda bankalarında topladığı verileri yayımladı.

Bakanlık verilerine göre, İngiltere'de 2021 yılının nisan sonu ile 2022 mart arasında ailelerin yüzde 3'üne denk gelen yaklaşık 2,1 milyon kişinin gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldığı bildirildi.

ENFLASYON SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Açıklamada, gıda bankalarından alınan verilere göre, toplumun yüzde 1'lik kısmını oluşturan yaklaşık 600 bin kişinin son 30 gün içerisinde gıda bankalarından en az bir kez yararlanmak zorunda kaldığı bildirilmişti.

İngiliz yardım kuruluşu Trussell Trust ise geçen yılın nisan-aralık döneminde gıda bankalarından beslemek zorunda kalanların sayısının yüzde 52 artarak 1,3 milyona ulaştığına dikkati çekmişti.

İngiltere'de bu yılın şubat ayında enflasyon yüzde 10,4’e yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.

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