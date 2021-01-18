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İngiltere'de 70 yaş ve üstü ile klinik olarak yüksek risk altındaki grupların aşılanmasına başlanıyor

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İngiltere'de 70 yaş ve üstü ile klinik olarak yüksek risk altında bulunan listelenen kişilere bu haftadan itibaren koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak.
İngiltere'de 70 yaş ve üstü ile klinik olarak yüksek risk altındaki grupların aşılanmasına başlanıyor

Başbakan Boris Johnson, bunun aşılama programında "önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi. İngiltere ayrıca 10 yeni kitlesel aşılama merkezi açtı.

İngiltere'de ilk doz aşının yapıldığı kişi sayısı 3,8 milyon ile bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının üzerine çıktı. Bu sayıya ulaşılmasının ardından aşılama programına üçüncü ve dördündü gruplarla devam edilmesi aşamasına geçildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, 80 yaş ve üzerindeki kişilerin yarısına şu ana kadar en az bir doz aşı yapıldığını açıkladı.

İngiltere'nin son dönemde aldığı önlemler kapsamında, yurtdışından gelenlere 10 gün karantina uygulanması ve seyahatten 72 saat önce negatif test sonucunun ibraz edilmesi zorunluluğu da bugün itibarıyla başladı.

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