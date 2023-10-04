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İngiltere'de bir üniversitede ilk defa büyü dalında master programı açılıyor

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Büyü ve Okült Bilim Yüksek Lisans Programı, Exeter Üniversitesi'nin Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde düzenlenecek.
İngiltere'de bir üniversitede ilk defa büyü dalında master programı açılıyor

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi, Eylül 2024'ten itibaren sihir ve büyü dalında yüksek lisans programı başlatacağını açıkladı.

Büyü ve Okült Bilim Yüksek Lisans Programı'nın, İngiltere'de büyü tarihi çalışmalarını geniş bir yelpazede farklı konularla birleştiren bir programı olacağı belirtildi.

İngiltere'de ilk defa hazırlanan program kapsamında öğrencilerin, esrarengiz ve doğaüstü olayların tarihi ve toplum üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinmeleri ve araştırma yapmaları amaçlanıyor.Programda sunulacak dersler arasında Batı Edebiyatı ve Sanatında Ejderhalar, Orta Çağ'da Kadın Tasviri ve Halüsinojen Maddeler Felsefesi bulunuyor.

Tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, drama ve din alanlarında uzman akademisyenlerin yer alacağı programda büyünün dünya çapında oynadığı rol incelenecek.

Üniversitenin Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde düzenlenecek olan program bitiminde öğrencilere metin tabanlı bir tez yazmak veya uygulamalı teknikler kullanarak bir tez tamamlamak arasında seçenek sunulacak.

"Büyü ve esrarengiz olaylara ilgi arttı"

Programı yöneten Prof. Dr. Emily Selove, son yıllarda büyü ve okültizme yönelik ilgide bir artış olduğunu belirtti.

Selove, programın Batı'da akılcılık ve bilim öne çıkarken, dünyanın geri kalanında büyü ve inançlarla hareket edildiğine dair varsayımın yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olacağı görüşünü dile getirdi. 

Programın günümüzde hararetle tartışılan konulardan uzak olmadığına da dikkat çekeren Selove "Sömürgesizleştirme, alternatif bilgi kuramlarının keşfi, feminizm ve ırkçılık karşıtlığı bu programın merkezinde yer almaktadır." dedi.Programın neden Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü'nde yer aldığı sorusuna da yanıt veren Selove  "Bu dereceyi Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde barındırarak, Batı kültürü ve biliminin Arap-İslam dünyasına olan derin borcunu kabul ediyoruz; bu tarih, Batı'nın eşsiz bir şekilde rasyonel olduğuna dair yanlış resmimizi yaratırken silinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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