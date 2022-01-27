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İngiltere’de Covid kısıtlamaları gevşetildi

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İngiltere hükümeti, bugünden itibaren iç mekânlarda maske zorunluluğu dahil bazı Covid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu
İngiltere’de Covid kısıtlamaları gevşetildi

İngiltere hükümeti, bugünden itibaren iç mekânlarda maske zorunluluğu dahil bazı Covid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu. Hükümet, güçlendirici aşının uygulama başarısından dolayı bu kararın alındığını belirtti.

Açıklamada, Plan B olarak adlandırılan kısıtlamaların kalktığı ve Plan A kısıtlamalarına geri dönüldüğü belirtildi.

Buna göre iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak, büyük etkinlikler ve gece kulüpleri için Covid sertifikası (Covid Pass) isteğe bağlı olacak ve evden çalışma tavsiye edilmeyecek.

Hükümet, bu kararı hastaneye kabullerin dengelenmesi, Omicron enfeksiyonlarının azalması ve yoğun bakımdaki Covid vaka sayısının düşmeye devam etmesi sebebiyle aldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca güçlendirici aşıların hedeflenen düzeye ulaştığı ve ülke çapında 37 milyon güçlendirici aşı uygulandığı ifade edildi.

İngiltere'de B Planı önlemleri, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için 8 Aralık 2021’de yürürlüğe girmişti.

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