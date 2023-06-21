  • BIST 5.303,19
  • Altın 1466.898
  • Dolar 23.5659
  • Euro 25.7142
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İngiltere'de enflasyon Mayıs'ta sabit kaldı

» »
İngiltere'de yıllık enflasyon, Mayıs'ta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.
İngiltere'de enflasyon Mayıs'ta sabit kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 

Buna göre, yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 8,7 ile sabit kaldı. Beklenti, enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi. 

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise Mayıs'ta yüzde 7,1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 6,8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü. 

Gıda enflasyonu ise Mayıs'ta yüzde 18,4 olarak ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı. 

Ülkede bu yıl Mart'ta yüzde 10,1 olan enflasyon, nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye düşmüştü. İngiltere'de gıda enflasyonu da Nisan'da yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etmişti. 

İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 

Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye çıkardı. 

BoE'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. 

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu bu yıl yarı yarıya indirmeyi taahhüt ederken, BoE'nin nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek ve bu seviyede tutmak. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guardian: Rolls-Royce’un Türk CEO’su, İngiltere’nin gizli denizaltı belgelerine erişemiyor16 Haziran 2023 Cuma 13:27
  • İngiliz askerler geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor13 Haziran 2023 Salı 20:59
  • Köşkten çıkmıyor: Prens Andrew’ün “tahliye” korkusu ağır bastı12 Haziran 2023 Pazartesi 23:09
  • İngiltere Başbakanı Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin merkezi yapmak istiyorum12 Haziran 2023 Pazartesi 17:23
  • İngiltere’de sıcaklık rekoru kırıldı11 Haziran 2023 Pazar 19:50
  • Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti10 Haziran 2023 Cumartesi 11:51
  • İngiliz taraftar, Türkiye’nin döviz kuruyla alay etti: Bavula ihtiyacım var09 Haziran 2023 Cuma 20:20
  • İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi09 Haziran 2023 Cuma 12:50
  • İngiltere, göçmenlerin Avrupa’ya geçişini önlemesi için Türkiye’ye milyonlar akıttı08 Haziran 2023 Perşembe 18:38
  • Prens Harry: Medya çocukluğumu mahvetti07 Haziran 2023 Çarşamba 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti