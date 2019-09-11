İngiltere'de mezun olan yabancı öğrenciler iki yıl daha ülkede kalabilecek

İngiltere'de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

Böylece ülkenin bir önceki başbakanı Theresa May'in içişleri bakanı olduğu 2012'deki göç kanunu değiştirilmiş oldu.

May, o dönemde bu süreyi iki yıla çıkarmanın 'fazla cömert' olduğunu söylemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu adımın öğrencilerin 'potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve İngiltere'de iş bulmaları' için işe yarayacağını söyledi.

Bu kanun değişikliği ile beraber önümüzdeki yıl itibarıyla üniversite ve yüksek lisans derecelerine sahip olan öğrenciler ülkede iki yıl boyunca iş arayabilecek.

Bir önceki Theresa May hükümeti, üzerinde çalıştıkları yeni göç politikasında bu süreyi dört aydan altı aya çıkarıyordu.

Böylece Johnson hükümeti, yeni uygulamayla öğrenciler için vize süresini May hükümetinin teklifinin de iki katına çıkarıyor.

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Kayıt oranı düşmüştü

Johnson hükümetinin bu adımı uluslararası öğrencilerin İngiltere'deki üniversitelere kayıt oranının düşmesinin ardından geldi.

Johnson'ın kardeşi olan ve geçen hafta istifa eden eski üniversitelerden sorumlu bakan Jo Johnson uzun süredir bu vizelerin süresinin uzaması için kampanya yapıyordu. Nisan ayında da kanunda bu değişikliğin yapılması teklifini gündeme getirmişti.

Yeni politika ile beraber, verilecek vizelere bir üst sınır uygulanmayacak ve yeni mezunların çalıştıkları alandan bağımsız işlere başvurmasının yolu açılacak.

Hükümet yeni politikanın bir amacının da yetenekli mezunların matematik, mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda işe başvurması olduğunu belirtti.

İngiltere'deki üniversitelerin temsilcisi Universities UK bu adımı takdirle karşılarken İngiltere Göç İzleme Örgütü bu politikanın iş bulmak isteyenlerin İngiltere'de eğitim almayı fırsat olarak kullanacağını öne sırarak eleştiride bulundu.