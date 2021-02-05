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İngiltere'de Otellerde 10 Günlük Zorunlu Karantina Uygulaması 15 Şubat'ta Başlayacak

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İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin 10 günlük zorunlu karantina öncesinde havalimanları çevresindeki otellerle görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
İngiltere'de Otellerde 10 Günlük Zorunlu Karantina Uygulaması 15 Şubat'ta Başlayacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde 10 gün zorunlu karantinaya alınmasına ilişkin uygulamanın 15 Şubat'tan itibaren başlayacağı bildirildi. 

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin 10 günlük zorunlu karantina öncesinde havalimanları çevresindeki otellerle görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için seyahat yasağı konulan "kırmızı liste"deki 33 ülkeden gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin 15 Şubat'tan itibaren otellerde zorunlu karantinaya alınacağı kaydedilen açıklamada, karantina sürecinde şartların ihlal edilmemesi tesislerde güvenlik önlemleri alınacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen bir sağlık bakanlığı yetkilisi, salgın boyunca hükümetin, bilim adamlarının tavsiyeleri doğrultusunda önlemler aldığını ve bunun dünyanın en zorlu sınır rejimine yönelik önlemleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. 

Kovid-19'un yeni türlerine karşı hükümetin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini ifade eden yetkili, riskli ülkelerden evlerine dönen İngiliz vatandaşlarını kapsayacak otellerde zorunlu karantinayı uygulaması için sektörün tüm paydaşlarıyla görüştüklerini sözlerine ekledi. 

İngiliz hükümetinin daha önce açıkladığı "kırmızı liste"de Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Lesotho, Malavi, Morityus, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor. 

İçişleri Bakanı Priti Patel, Kovid-19’un daha hızlı yayılan yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için bazı kararlar aldıklarını ve bu kapsamda havaalanlarında ve limanlarda polis sayısının artırıldığını, gelen yolcuların karantinaya girdiğinden emin olmak için kontrollerin sıkılaştırıldığını ve İngiliz vatandaşı olmayanların "kırmızı liste"de yer alan ülkelerden İngiltere'ye girişinin engellendiğini belirtmişti.

Tatil amacıyla yapılacak seyahatlerin yasak olduğu uyarısında bulunan Patel, gerekli haller dışında İngiltere’den yurt dışına yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını ve ülkeden ayrılmak isteyenlerin gümrük görevlilerine gerekçelerini beyan etmesinin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu. 

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