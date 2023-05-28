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İngiltere’de polise yeni yetki kararı halkı sokağa döktü

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İngiltere'de polise daha fazla arama, durdurma ve eylemlerde asayişi sağlamaya yönelik daha katı adımlar atma yetkisi veren Kamu Düzeni Yasası'na karşı yürüyüş yapıldı.
İngiltere’de polise yeni yetki kararı halkı sokağa döktü

Başkent Londra’daki Parlamento Meydanı’nda toplanan monarşi karşıtı Republic grubu, fosil yakıt aleyhtarı eylemleriyle tanınan Just Stop Oil, İngiltere’de Romanların ve İrlandalı göçerlerin haklarını savunan Roman ve Göçerler Ligi Organizasyonu gibi gruplar, polise daha katı adımlar atma yetkisi veren Kamu Düzeni Yasası’nı protesto etti.

Republic grubu lideri Graham Smith, yaptığı konuşmada Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninin gerçekleştirildiği 6 Mayıs’ta 16 saat gözaltında tutulduğunu söyledi.

“UTANÇ VERİCİ DURUM”

Tüm insan hakları gruplarının yasaya karşı çıkması gerektiğini belirten Smith, “Bizim protesto hakkımızı engelledi. Protesto özgürlüğümüz polisin iznine bağlı. Bu, utanç verici bir durum, tüm yasa utanç verici.” dedi.

Gözaltıları yapan polislerin utanç duyması gerektiğini söyleyen Smith, “Polisler de görevini yapıyor ve bu durumu kabul etmeyenler var ancak azınlıktalar.” diye konuştu.

Smith, monarşinin de demokratik olmayan bir kurum olduğunu ifade ederek, “O gün kral adına hareket edenlerce, onun çeyrek milyar sterlinlik taç giymesi rahat yapılsın diye gözaltına alındık. Özgürlükleri ve yasaları koruyamayacaksa monarşinin ve devlet başkanının anlamı nedir?” ifadelerini kullandı.

Just Stop Oil grubu adına konuşan Kush Naker da parlamentonun ifade özgürlüğünün yanında olmadığını belirterek, “Bugün demokrasimiz tehdit altında olduğu için buradayız. Taç giyme töreninin olduğu gün, 19’u Just Stop Oil’den 52 kişi gözaltına alındı. Silahımız yoktu, neyi protesto ettiğimizi pankartlarımıza ve tişörtlerimize yazmıştık. Parlamentoda komisyonun polisi bu gözaltılardan dolayı sorumlu tutup tutmayacağını göreceğiz.” şeklinde konuştu.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ELİMİZDEN ALINDI”

Naker, polisin ifade özgürlüğü, protesto ve toplanma özgürlüğü gibi temel insan haklarını ihlal ettiğini öne sürerek, “6 Mayıs’ta barışçıl eylemleri suçmuş gibi gösterilerek gözaltına alındık ve protesto etme özgürlüğümüz elimizden alındı.” dedi.

Konuşmaların ardından meydanda toplanan protestocular, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı’na yürüdü.

Roman ve Göçerler Ligi Organizasyonu, yaşadıkları hak ihlalleri ve sebepsiz gözaltıları protesto etmek için sokağın girişine üzerinde “Bugün ayrımcılığı göm!” yazılı tabut koydu.

Organizasyon temsilcileri, aynı zamanda Başbakan Rishi Sunak’ın resmi konutu olan 10 Numara’nın posta kutusuna yaşadıkları hak ihlallerini anlatan mektup bıraktı. 

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