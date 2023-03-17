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İngiltere’de Türk araştırmacının çalışması, tedavi için umut ışığı oldu

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İngiltere'de Türk bilim insanı Mine Köprülü liderliğindeki ekibin çalışması yüzlerce protein, diyabet ve multipl skleroz (MS) gibi çok sayıda metabolik hastalık için yeni tedavi yöntemleri ve ilaçların geliştirilmesinde umut ışığı oldu.
İngiltere’de Türk araştırmacının çalışması, tedavi için umut ışığı oldu

Cambridge Üniversitesi doktora öğrencisi Mine Köprülü’nün başyazarı olduğu bilimsel araştırma, hastalıklara yol açan yüzlerce protein, metabolik hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesinde yol gösterici olacak.

Cambridge Üniversitesi’ndeki başarılı lisanüstü öğrencilere burs imkanı sunan ve Köprülü’nün de bursiyerleri arasında olduğu “Gates Cambridge”, Türk bilim insanının liderliğindeki çalışmayı Twitter hesabından paylaştı.

Gates Cambridge’ın paylaşımında “Mine Köprülü, diyabet gibi hastalıklar için yeni tedavilerle sonuçlanabilecek proteogenomik verileri tanımlayan bir çalışmaya öncülük ediyor.” ifadesi kullanıldı.

METABOLİK HASTALIKLARDA ETKİLİ

Araştırmacı Köprülü, toplumda oldukça yaygın görülen diyabet, tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları gibi çok sayıda metabolik hastalığın altında yatan biyolojik mekanizmanın çok iyi bilinmediğine dikkati çekerek, “Biz aslında tam olarak bu problemi ele almak için kandaki 3 bin proteinin protein seviyeleri, DNA’mızda, genetik kodumuzdaki değişiklikler ve yüzlerce hastalığın hastalık riskini istatistiksel olarak sistematik şekilde analiz ettik.” diye konuştu.

Köprülü, araştırmanın önemli bulgularına değinerek, “GRP” adı verilen hormonun yüksekliğinin diyabet riskini azalttığını keşfettiklerini, ayrıca yeni keşfettikleri “DKKL1” adı verilen ve hakkında çok fazla bilgi bulunmayan bu proteinle de MS hastalığı riskini ilişkilendirdiklerini kaydetti.

Köprülü, araştırmanın, “Nature Metabolism” adlı oldukça etkili seçkin bir bilimsel dergide yayımlandığının altını çizerek, “Birçok bilim camiasında aslında oldukça ses getirdi. Bu konuda biz de çok heyecanlıyız çünkü makalemizin ilgi çekmesi demek, bizim için, aslında bu makalenin devamı için, farklı projeler için daha fazla işbirliği kapıları da demek ve bu bizi oldukça heyecanlandırdı.” şeklinde konuştu.

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