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İngiltere'de yaşam standartları rekor düzeyde kötü durumda

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Resmi bir rapora göre, İngiltere bir durgunluktan kaçınmaya hazırlanırken İngilizler İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek vergilerle karşı karşıya. İstatistikler ülkede yaşam standartlarının şimdiye kadarki en kötü durumda olduğuna işaret ediyor.
İngiltere'de yaşam standartları rekor düzeyde kötü durumda

İngiltere Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin (OBR) bildirdiğine göre, İngilizler, kayıtların başladığı 1950'lerden bu yana yaşam standartlarında en büyük düşüşle ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek vergilerle karşı karşıya.

Rapora göre, gerçek yaşam standartlarının bir ölçüsü olan gerçek hanehalkı harcanabilir geliri, 2022-23 ve 2023-24 mali yıllarında yüzde 5,7 düşecek.

Raporda, "Bu, Kasım ayındaki tahminden yüzde 1,4 daha az olsa da, kayıtların başladığı 1956-57'den bu yana yine de en büyük iki yıllık düşüş olacak" denildi.

OBR, enerji ve tüketim malları fiyatlarındaki artışın şu anda nominal ücretlerin üzerinde olan ve harcanabilir gelirlerde tarihi bir düşüşe yol açan enflasyonu tetiklediğini belirterek, "bu, gerçek yaşam standartlarının hâlâ öncekinden yüzde 0,4 daha düşük olduğu anlamına geliyor" dedi.

Tahminlere göre, yaşam standartları 2028 yılına kadar pandemi öncesi seviyelere dönmeyecek ve vergi yükü, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviye olma yolunda ilerliyor.

Hükümetin ülkenin resesyondan kaçınmaya hazır olduğu yönündeki iddialarına rağmen İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesi bekleniyor.

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