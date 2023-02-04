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İngiltere’den göçmenlerle ilgili yeni adım

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İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye girenlerin sınır dışı edilmelerine itiraz yolunu kapatmayı planlıyor.
İngiltere’den göçmenlerle ilgili yeni adım

The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Manş Denizi üzerinden yapılan yasa dışı göçle mücadele kapsamında, göçmenlerin sınır dışı edilmelerine itiraz yolunu kapatmayı ya da yalnızca sınır dışı edildikten sonra itirazda bulunmalarına izin vermeyi planladığı bildirildi.

Hükümetin göçmenlerin sınır dışı edilmelerine itiraz yolunu kapatacağı yönündeki haberler hakkında yorum yapmak istemeyen İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, hayatlarını tehlikeye atarak küçük botlarla Manş Denizi’ni geçen “kabul edilemez sayıda insanın” iltica sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ ARASINDA

Sözcü ayrıca, önceliklerinin yasa dışı sınır geçişlerinin önlenmesi olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Manş Denizi üzerinden yapılan düzensiz göçle mücadelenin hükümetin beş önceliği arasında yer aldığını belirtmişti.

Resmi verilere göre, 2022 yılında 45 bin 756 göçmen Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN RUANDA'YA GÖNDERİLME PLANI

İngiltere’de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmesi için 14 Nisan’da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022’de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda’ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran’da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

19 Aralık 2022'de İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderme planının “yasal” olduğuna karar vermişti

Mahkemenin bu kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi 16 Ocak'ta kabul edilmişti.

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