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İngiltere’den Türkiye’ye soruşturma: Yüzlerce insan dava açabilir

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Antalya'da bulunan bir otelde yaşanan çok sayıda zehirlenme vakası, İngiltere ile Türkiye arasında yeni bir krize zemin hazırladı.
İngiltere’den Türkiye’ye soruşturma: Yüzlerce insan dava açabilir

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Mail on Sunday’in özel haberinde, İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın, son dönemde Türkiye’de tatil yapan İngiliz turistlerin zehirlenmesi ve hastalanması ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi…

Antalya’da hizmet veren bir otele giden çok sayıda hastanın gıda zehirlenmesi yaşadığı ve bazılarında da salmonella, kolibasili ve benzeri bakteriler bulunduğu ortaya çıktı. En az 14 gıda zehirlenmesi vakasının kayıtlara geçtiği belirtilirken 5 yıldızlı otelde kalan 100’lerce tatilcinin de seyahat acentesi TUI’ye dava açmayı planladığı belirtildi.

İngiliz turistler, servis edilen yemeklerin pişmemiş olduğunu iddia etti.

Mart ayından beri çok sayıda turistin hastalandığına dikkat çekilirken İngiliz medyasındaki haberlerde, “Hükümetin kamu sağlığı kurumu, Türkiye’deki beş yıldızlı bir otelde kalan ve hastalanan Türk ailelerin durumu ile ilgili soruşturma başlattı” denildi. Turistlerin avukatları hastalarda salmonella, kolibasili ve benzeri bakterilerin bulunduğu belirtilirken birçok turistin de ishal ve kusma gibi belirtiler gösterdiği de aktarıldı.

İngiliz Sağlık Güvenliği tarafından başlatılan soruşturmada bu hastalıkların kökeninin bulunmasının amaçlandığı belirtildi. İngiliz gazetesine konuşan turistler, açık büfe yemek veren oteldeki yemeklerin uygunsuz ortamda sunulduğu, kalmış yemeklerin üzerine taze yemeklerin eklendiğini, tabak, bardak, çatal, bıçak ve kaşıkların pis olarak servis edildiğini söylerken, yemeklerin de az piştiğini öne sürdü.

İngiliz yetkililer şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

İngiliz turizm acentesi TUI de gıda zehirlenmesinin otelden kaynaklanmadığını ve bir nörovirüs olduğunu iddia etti. Otel ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

TESTLERDE SALMONELLA ÇIKTI

İngiliz turist Dominic Brackley, iki hafta önce gittiği otelden döndükten sonra salmonella tespit edildiğini söylerken çocuklarının da fenalaştığını ve serum sayesinde toparladıklarını dile getirdi. Bütün ailenin benzer semptomlar gösterdiğini belirten Brackley, açılacak kamu davasına adını yazdırdığını da söyledi.

İngiliz gazetesine konuşan Jenny Hopkins isimli bir diğer kadın da TUI’den tatilin ücretini geri istediğini söyledi. Hopkins, “Otelde kalırken kızım kötü hissetti ve ben de TUI’den tatilin parasını iade etmesini istedim. Fakat beni dikkate almadılar” derken dava açmayı planladığını vurguladı.

Nisan ayından beri çok sayıda turistin başvuruda bulunduğu hukuku şirketi Irwin Mitchell, şu anda dava açan turist sayısının 100’ü geçtiğini duyurdu. Irwin Mitchell’da çalışan avukat Jatinder Paul, “Ailelerin hastalandıklarını duymak ve kaldıkları otelin sağlık ve hijyen standartları ile ilgili bilgiler edinmek endişe verici ve kesinlikle 5 yıldızlı bir otelden isteyeceğimiz şeyler değil” dedi.

TURİZM ACENTESİ, “AZ SAYIDA VAKA” DEDİ

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nda görevli Dr. Lesley Larkin de bir açıklama yaptı. Kurumda İzleme, Gastrointestinal Patojenler ve Gıda Güvenliği’nin başkanı olan Larkin, “Kurumumuz Türkiye’den dönen turistlerle ilgili iddiaları soruşturuyor. Eğer yakın bir zaman içinde Türkiye’den geldiyseniz ve herhangi bir rahatsızlık semptomundan endişe ediyorsanız doktorunuzla iletişime geçin” dedi.

Larkin, “Eğer ishal ya da kusma belirtisi varsa sık sık elinizi yıkayın ve belirtiler geçene kadar işe gitmeyin” yorumunu da yaptı.

Turizm acentesi TUI’nin sözcüsü de konuyla ilgili konuştu. Yetkili, “Az sayıdaki vakaları duyduğumuz için çok endişeliyiz. Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz” derken, “Şu an iş yasal bir konuya evrildiği için bu konuda daha fazla yorum yapamam” dedi.

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