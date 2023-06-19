İngiltere'nin, gelişmekte olan ülkelerle ticareti artırmak için yeni planı bugün devreye girdi

İngiltere'nin Brexit sonrası gelişmekte olan ülkelerle ikili ticaretini sadeleştirmek ve artırmak için uygulayacağı yeni planı bugün devreye girdi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere, gelişmekte olan ithal edilen ürünlerin vergilerini düşürecek ve ticaret kurallarını büyük ölçüde sadeleştirdi.

Bugün devreye giren yeni Brexit sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerle Ticaret Planı (DCTS), 3,3 milyar insanın yaşadığı 65 ülkeyle ticareti kapsıyor. Plan kapsamında, söz konusu ülkelerden daha fazla ürünün basit kurallarla ithal edilmesi planlanıyor.

Ürünlerde azaltılan veya kaldırılan vergiler sayesinde İngiltere'deki işletmelerin yıllık 9 milyar sterlini bulan ithalatının 770 milyon sterlin düşürülebileceği öngörülürken, azalan maliyetlerin İngiltere'deki tüketicilere de yansıması bekleniyor.

Plan kapsamında 37'si Afrika, 26'sı Asya ve Orta Doğu ve 2'si Amerika kıtasından ülkeler yer alırken, İngiltere, bu ülkelerden son 3 yılda 22,8 milyar sterlin ithalat gerçekleştirdi.