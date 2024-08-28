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İnsan Hakları Platformu: Güzelyurt’ta insan ticareti mağduru 100 kişi polise başvurdu

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İnsan Hakları Platformu, sayıları yüzden fazla olan “insan ticareti mağdurunun” polise sığındığını söyledi.
İnsan Hakları Platformu: Güzelyurt’ta insan ticareti mağduru 100 kişi polise başvurdu

Platform, söz konusu insanların güvenliğinin ve adalete erişimlerinin sağlanması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Platform’dan yapılan yazılı açıklamada, insan ticareti için Cypfruvex adına getirilen işçi sayısının 600 civarında olduğunu ancak geriye kalanın güvenlik endişesi nedeniyle polise başvurmadığı ifade edildi.

Bir yerel basın tarafından gündeme getirilen, Güzelyurt’ta Cypfruvex adına getirilen işçilerin insanlık dışı koşullarda barındırıldığı haberiyle ilgili olarak yayımlanan açıklamada, olayın “insan ticareti şüphesi” taşıdığı belirtildi.

Söz konusu işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının “emek sömürüsü ve insan ticareti kapsamında” değerlendirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olay bugün 100’den fazla işçinin aynı şikayetle polise gitmesiyle derinleşmiştir. Ancak hala toplamda 600 kişiyi bulan işçilerden geriye kalanların yardım talebinde bulunduğu fakat güvenlik endişeleri nedeniyle polise başvurmaktan çekindiği bilinmektedir. Bu durum, yarın bu sayının daha da artabileceğini göstermektedir.

Yetkililere acil çağrımızdır: İnsan ticareti mağdurlarının güvenliğinin sağlanması ve adalete erişimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda derhal gerekli adımlar atılmalıdır.”

Mağdurların kötü koşullara sahip kamplara geri gönderilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu, insan ticareti mağdurlarının yeniden mağdur edilmesine yol açacaktır. Mağdurların güvenli barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve polis korumasının yetersiz olduğu bu durum karşısında kalıcı çözümler üretilene kadar geçici barınma ve koruma tedbirlerinin acilen devreye sokulması elzemdir.” 

Mağdurların adalete erişimlerini sağlamak için Platform'un hukuki destek sunduğu belirtilen açıklamada, “Toplumun ve basının bu olaya karşı duyarlılığı, insan ticaretine karşı mücadelede büyük önem taşımaktadır” denildi.

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