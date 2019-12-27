  • BIST 113.704
  • Altın 289,325
  • Dolar 5,9535
  • Euro 6,6381
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İntihar girişiminde bulunan Döne Şah hastanede hayatını kaybetti

» »
Lefkoşa'da çalıştığı iş yerinde intihar girişiminde bulunan Döne Şah, hayatını kaybetti.
İntihar girişiminde bulunan Döne Şah hastanede hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Şah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSO: 2019 Yılı zorlu bir yıl oldu27 Aralık 2019 Cuma 12:33
  • CTP Kadın Örgütü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti27 Aralık 2019 Cuma 12:24
  • Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği’nden Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezin’de etkinlik27 Aralık 2019 Cuma 12:13
  • Tatar: Yangının sebebi araştırılıyor, olay henüz netlik kazanmadı27 Aralık 2019 Cuma 11:59
  • Bıçaklı: “Hükümet istihdam destek merkez fonundaki 260 milyon TL’ye el koymak istiyor”27 Aralık 2019 Cuma 11:58
  • En fazla yağış nereye düştü?27 Aralık 2019 Cuma 11:56
  • Zaroğlu: Polis üşüyor27 Aralık 2019 Cuma 11:53
  • Cumhurbaşkanı Akıncı basın resepsiyonunda konuştu: “2020, krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun”27 Aralık 2019 Cuma 11:42
  • Sucuoğlu: “İş- Bul’u açıyoruz”27 Aralık 2019 Cuma 11:35
  • Lapta'daki yangında hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu27 Aralık 2019 Cuma 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti