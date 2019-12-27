İntihar girişiminde bulunan Döne Şah hastanede hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Şah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Şah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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