İş dünyasından Tatar'ın gezisine tepki! “GEZMEYE” çıkışının zamanlaması hiç yakışmadı !

İŞTE AÇIKLAMA;

Sn. Cumhurbaşkanımızın “GEZMEYE” çıkışının zamanlaması hiç yakışmadı !

Ülke sorunlar ile yoğun mücadele içindedir.

Hükümet yok, ne zaman kurulacağı ve hatta sağlıklı bir hükümet oluşumunun olasılığı zayıftır.

Ekonomi dövizin tırmanışı, yarattığı pahalılık, yönetim eksikliği ve dış etkenler ile çökmektedir.

Sosyal medya skandallarla çalkalanmaktadır.

Ve açıkça, yönetilmesi gereken bir yığın kriz varken Sn. Cumhurbaşkanımızın nispeten çok daha az önemli bir gündemle Türkiyeye “gezmeye” gitmesini kınadığımızı beyan ederiz.

Her ne kadar temsili bir makam olsa bile , Cumhurbaşkanlığının böyle kritik ortamlarda halkının refah ve mutluluğu için daha çok gayret sarf etme yerine yurt dışı konferans ve ödül törenlerine gitmesinin gereksiz ve zamansız olduğunu ifade ederken K. T. Halkının çok daha iyi noktalarda yaşamayı çoktan hakettiğini ve bunun için, artık herkesin aklını başına toplaması için geç bile kalındığını ifade etmekten üzüntü duyuyoruz.

Siyasi istikrarsızlığı “talihsizlik” olarak nitelemek kendi halkına en büyük hakarettir. Kaderci bir toplum yaratıp halkımızı çağdaş dünya değerleri ve bilimsellik düzeyinden, orta çağ toplumları seviyesine indirgeyerek seçim kazanma taktiklerini halkımızın red edeceğine inanmak istiyoruz.

KİYED