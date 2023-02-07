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İş insanı Cem Dana: Enkaz altından sesler duyuyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor

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Adıyaman'da bulunan iş insanı Cem Dana, "Enkaz altından sesler duyuyoruz; ama elimizden bir şey gelmiyor” dedi.
İş insanı Cem Dana: Enkaz altından sesler duyuyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor

Şu anda Adıyaman’da İsias Otel enkazında yardım için bulunan iş insanı Cem Dana, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak anlattı.

“BÜTÜN ŞEHİR YERLE BİR”

Dana, Adıyaman'da olduğunu ancak durumun felaket boyutta tahmin bile edilemeyecek derecede kötü ve büyük olduğunu söyleyerek, “Bütün şehir yerle bir” dedi.

“ÇOCUKLAR HÂLÂ ENKAZ ALTINDA”

Çocukların hâlâ enkaz altında olduğuna değinen Dana, “Biz Kıbrıs’tan gelen sivil toplum ekipleri sayesinde daha hızlı çalışıyoruz ama çocuklara hiç ulaşılamadı” ifadelerini kullandı.

“ENKAZ ÇOK BÜYÜK, ÇOCUKLARIN ÇIKMASI 3-5 GÜN İSTEYECEK”

 Kıbrıslı Türk kafilenin bulunduğu enkazdan sesler geldiğini belirten Dana, “Enkazın boyutu çok büyük bu çocukların çıkması en az 3-5 gün isteyecek” dedi.

Türkiye’nin de çaresiz olduğunu dile getiren Dana, sadece KKTC ekibinin çalıştığını, başka hiç kimsenin olmadığını bildirdi.

Dana, dozer opertörlerinin geleceğini ama vinç bulamadıklarını, çalışmaların devam ettiğini fakat Adıyaman’ın yerle bir olmuş durumda olduğunu kaydetti.

Dana, ailelerin kötü morallerinin bozuk olduğunu söyleyerek, havanın soğuk şartların ağır olduğunu ifade etti.

"ENKAZ ALTINDAN SESLER DUYUYORUZ AMA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

“Araba yok sadece benim var 10 dakika arayla oturup ısınmaya çalışıyoruz” diye konuşan Dana, çok çaresiz olduklarını, çocukların ise enkaz altından bağırdığını dile getirdi.

Ellerinden bir şey gelmediğini aktaran Dana, “Çünkü insan gücü ile yapılmıyor” dedi.

Otelin çok kalitesiz bir yapıda olduğunu ifade eden Dana, “Yol kenarlarında ceset dolu şişmeye başlamışlar artık durum iyi değil” şeklinde konuştu.

“AİLELER BENİ ARAYABİLİR”

Bulunduğu konumda ailesi olanların kendisini arayabileceğini veya SMS üzerinden mesaj atabileceğini ifade eden Dana, 0533 861 06 14 numaralı cep telefonunu paylaştı.

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