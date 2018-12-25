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İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

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Letonyalı bir adam, ekskavatörle girdiği sınırda komşu Estonya’nın toprağını kazıp Letonya tarafına attı.
İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

Letonyalı bir adam, ekskavatörle girdiği sınırda komşu Estonya’nın toprağını kazıp Letonya tarafına attı.

Sputnik Letonya'nın haberine göre Letonyalı Ivars Graudins, Facebook hesabından bir video yayınlayarak, "Şok! Uluslararası skandal: Letonyalılar komşu Estonyalıların toprağını çalıyor!" diye yazdı.

Graudins'ın yayınladığı videoda, ekskavatörle girdiği sınır hattında Estonya'ya ait taraftan toprağı kazıp Letonya'ya ait tarafa attığı görülüyor.

'RUHNU ADASININ İNTİKAMI'

Graudins, "Bu da size, Ruhnu Adası'nın intikamı" diye ekledi.

Ruhnu Adası, Riga Körfezi'nde Estonya'ya ait bir ada. Ada, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Letonya ve Estonya arasında tartışma konusu olmuştu ama yerel halk seçimini Estonya'dan yana yapmıştı.

111 BİNDEN FAZLA İZLENDİ

Video, birkaç gün içinde 111binden fazla kişi tarafından izlenmişti. Yorumlarda, genelde mizahi nitelik taşıyan tartışma başladı.

Estonya polisi, olayla ilgili soruşturma açmayı planlıyor. Letonyalı meslektaşlarıyla iletişime geçen polis yetkilileri, ne yapacaklarına karar vermek için onlardan bilgi bekliyor.

Estonyalılara seslenerek Noel'lerini kutladı ve bunun bir şaka olduğunun altını çizen Ivars Graudins, "Birileri biraz Letonya toprağına ihtiyaç duyarsa bana ait taş ocağına davet ediyorum" dedi.

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