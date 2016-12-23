IŞİD Türk askerlerini yakarak öldürdü!

IŞİD, kaçırdığı iki Türk askerini yakarak öldürdüğünü gösteren bir video yayınlarken; Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında esir aldığı Özel Kuvvetler mensubu 2 Türk askerini de başlarına kurşun sıkarak öldürdü.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD, geçen yıl kaçırdığı Serter Taş ile asker olduğunu iddia ettiği Fethi Şahin ve geçtiğimiz ay El Bab bölgesinde rehin aldığı Özel Kuvvetler mensubu Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'i öldürdü.

IŞİD'in yayınladığı videoda Taş ve Şahin'in yakılarak öldürüldüğü görülürken, El Bab'da rehin alınan Kaşıkçı ile Duran ise başlarına kurşun sıkılarak öldürüldü. Videoda, Kaşıkçı ve Duran'ın El Bab bölgesinde yakalanmalarına dair görüntülere de yer verildi.

TÜRKİYE'DEKİ MİLİTANLARA SALDIRI ÇAĞRISI

Öte yandan videoda bir IŞİD militanı Türkçe konuşarak Türkiye'deki militanlarına saldırı çağrısında bulundu.

IŞİD, 29 Kasım günü akşam saatlerinde Suriye'nin El Bab kentinin Ed Dana köyü yakınlarında Türk askerlerine saldırarak Özel Kuvvetler Üyesi Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'i kaçırmıştı. Asker Serter Taş ise 1 Eylül 2015 tarihinden beri IŞİD'in elinde tutuluyordu.

İlgili Haber:

IŞİD’in yayınladığı görüntülerin ardından sosyal medyaya kısıtlama