  • BIST 10690.85
  • Altın 4697.696
  • Dolar 41.1662
  • Euro 47.9733
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

İskele Polisi, Kıbrıslırum zanlıların avukatı Murat Metin Hakkı’yı da tutukladı

» »
“Mülke Tecavüz” ve “Genel Rahatsızlık” suçlamalarıyla yargılanacak Kıbrıslırumların avukatı Metin Hakkı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İskele Polisi, Kıbrıslırum zanlıların avukatı Murat Metin Hakkı’yı da tutukladı

İskele Polisi, 19 Temmuz’da tutukladığı 5 Kıbrıslırumla ilgili soruşturma kapsamında, zanlıların avukatı Murat Metin Hakkı‘yı da tutukladı

Hakkı zanlıların avukatıydı!
Kıbrıslırumlar, İskele Mahkemesi’nde Cuma günü başlayacak olan “Mülke Tecavüz” ve “Genel Rahatsızlık” davalarının yanında, bir de henüz dosyası hazırlanmayan “Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması Yasası’nı İhlal” suçundan da itham edilmişti. Zanlıların arazielriyle ilgili işlemleri sırasında avukatları ise Metin Hakkı idi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlıya 75 Bin TL Teminat03 Eylül 2025 Çarşamba 12:11
  • Kıbrıslı Rum 5 sanığın davası ertelendi03 Eylül 2025 Çarşamba 11:56
  • Koop'ta işler yine karıştı.. Çalışanlar yine ödenmedi!03 Eylül 2025 Çarşamba 11:55
  • Holguin Kıbrıs’a New York öncesi gelecek03 Eylül 2025 Çarşamba 11:48
  • TMK’ya başvuranların yararlanamayacağı “Ulusal Tazminat Fonu” kuruluyor03 Eylül 2025 Çarşamba 11:47
  • Barçın: Görevden alınan müsteşara 2 yıldır maaş ödeniyor03 Eylül 2025 Çarşamba 11:08
  • Girne’de 2 saatlik elektrik kesintisi03 Eylül 2025 Çarşamba 11:04
  • Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan biziz”03 Eylül 2025 Çarşamba 09:47
  • 5 tutuklu Rum'un davası devam ediyor03 Eylül 2025 Çarşamba 09:43
  • Üstel: Küsme zamanı değil03 Eylül 2025 Çarşamba 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti