İskele Polisi, Kıbrıslırum zanlıların avukatı Murat Metin Hakkı’yı da tutukladı

İskele Polisi, 19 Temmuz’da tutukladığı 5 Kıbrıslırumla ilgili soruşturma kapsamında, zanlıların avukatı Murat Metin Hakkı‘yı da tutukladı

Hakkı zanlıların avukatıydı!

Kıbrıslırumlar, İskele Mahkemesi’nde Cuma günü başlayacak olan “Mülke Tecavüz” ve “Genel Rahatsızlık” davalarının yanında, bir de henüz dosyası hazırlanmayan “Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması Yasası’nı İhlal” suçundan da itham edilmişti. Zanlıların arazielriyle ilgili işlemleri sırasında avukatları ise Metin Hakkı idi.