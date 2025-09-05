İskele’de marketten bira çalan şahıs tutuklandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre İskele’de faaliyet gösteren bir marketten bira çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
4 Eylül 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında, bir market içerisinde satışa sunulan 4 adet bira, kimliği meçhul bir şahıs tarafından kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarıldı.
Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, olayın zanlısı olarak görülen J.D. (E-46) tespit edilerek tutuklandı.
