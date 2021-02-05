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‘İşkenceci eşini’ öldürmekten tutuklanmıştı: 27 gündür dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda rahat

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‘İşkenceci eşini’ öldürmekten tutuklanmıştı: 27 gündür dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda rahat
‘İşkenceci eşini’ öldürmekten tutuklanmıştı: 27 gündür dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda rahat

Antalya’da kendisine işkence edip ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek’i (36) öldüren Melek İpek (31), tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü.

7 Ocak’ta Döşemealtı ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, yaşadıkları müstakil evde tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve iki çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve döndüğünde ikili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, İpek’i çıplak vaziyette elleri kelepçeli bulmuştu. Kelepçeleri açılan genç kadına ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Avukat Ahmet Onaran müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatarak Melek İpek’in şu ifadelerini aktardı: “Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat.”

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