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İspanya Kovid-19 nedeniyle OHAL’i 7 Haziran’a kadar uzattı

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İspanya Kovid-19 nedeniyle OHAL’i 7 Haziran’a kadar uzattı
İspanya Kovid-19 nedeniyle OHAL’i 7 Haziran’a kadar uzattı

İspanyol Meclisi, Kovid-19 salgını nedeniyle 14 Mart’tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs’ta süresi dolacak olağanüstü halin iki hafta daha uzatılmasını onayladı.

İspanyol Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart’tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs’ta süresi dolacak olağanüstü halin (OHAL) iki hafta daha uzatılmasına onay verdi.

Sol koalisyon hükümeti tarafından getirilen, OHAL’in 7 Haziran’a kadar uzatılmasıyla ilgili tezkere, 350 sandalyeli mecliste 177 “Evet”, 162 “Hayır” ve 11 “çekimser” oyla kabul edildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında genel kurul salonunda 46 milletvekili bulunurken diğerleri, evlerinden dijital sistemle oy kullandı.

OHAL’i 5. kez uzatan hükümet, salgınla mücadelede meclisteki desteğini her geçen gün kaybederken muhalefetteki sağ görüşlü ve Katalonya’daki ayrılıkçı partilerin eleştirilerinin dozunu artırdığı görüldü.

Dışarıdan verdiği destekle ocak ayında hükümetin kurulmasını sağlayan, Katalonya’da bağımsızlık yanlısı politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi, “kendileriyle müzakere etmekten kaçınan hükümetle aralarındaki uzlaşma ruhunun kaybolmaya başladığı” uyarısında bulundu.

Başbakan Pedro Sanchez ise muhalefetten gelen tepkilere “Hükümetin her yaptığını eleştirmek, hükümete değil, akla hakarettir.” cevabını verdi.

Sanchez ayrıca, Kovid-19 politikalarında “zamana karşı yarışta karşılaştıkları kaynak yetersizliği sorunundan ve alınan bazı acil önlemlerin dramatik ve karmaşık” olmasından dolayı vatandaşlardan özür diledi.

İspanya Başbakanı, “koronavirüse karşı zaferi zirveye taşımak için birlik” çağrısı yaptı.
Kovid-19’a karşı aşı geliştirilmesi için 10 araştırma projesi sürüyor

Bilim ve İnovasyon Bakanı Pedro Duque, mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19’a karşı aşı bulmak için ülkede 10 araştırma projesindeki çalışmaların devam ettiğini, ilk aşamada 7,8 milyon avroluk kaynak aktardıklarını söyledi.

Kademeli normalleşme kapsamında 18 Mayıs’tan bu yana ülkenin yüzde 70’inde ikinci aşamaya geçilirken dört aşama olarak belirlenen sürecin haziran sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet, engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

İspanya’da açıklanan son verilere göre, Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 888 oldu, PCR testlerine göre de toplam 232 bin 555 vaka bulunuyor.

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