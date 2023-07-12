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İspanya'da sahilde başsız bir çocuk cesedi bulundu

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İspanya'da bir sahilde başsız bir çocuk cesedi bulundu. Bebeğin sadece iki ila üç yaşlarında olduğuna inanılıyor.
İspanya'da sahilde başsız bir çocuk cesedi bulundu

İspanya'da bir sahilde başsız bir çocuk cesedi bulundu. Bebeğin sadece iki ila üç yaşlarında olduğuna inanılıyor.

Bebek, Tarragona, Roda de Bera'nın Costa Dorada tatil beldesindeki bir plajda bulundu.

Bu sabah yerel saatle 11.30 sularında bir belediye temizlik görevlisi tarafından cesedin görülmesi üzerine polis alarma geçirildi.

Çocuğun vücudunun başının yanı sıra başka parçalarının da eksik olduğu ve sudan sahile vurduğu düşünülüyor.

Sivil Güvenlik görevlileri soruşturma yaparken, bölge kordon altına alındı.

Yerel basına göre Roda de Bera Belediye Başkanı Pere Virgili, gencin Akdeniz'de alabora olan bir göçmen teknesinden olabileceğini söyledi.

Sivil Muhafızlardan bir sözcü, "Şu anda doğrulayabildiğimiz tek şey, Tarragona eyaletindeki Roda de Bera plajında ​​bir bebek cesedinin bulunduğu. Alarm bu sabah saat 8.50'de verildi. Konu hala araştırılıyor." dedi.

Ceset o kadar çürümüş durumda ki, önce oyuncak bebek zannedildi ve bu nedenle ilk başta polise ihbar edilmedi.

Ölüm nedeninin tespiti için önümüzdeki saatlerde otopsi yapılması bekleniyor.

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