İşte Halkın Partisi Belediye Başkan adayları

Vadili Belediye Başkan Adayı:

Erhan Mustafa Kaya, 14 Ekim 1978 tarihinde doğdu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur. Spor yazarlığı yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık ve Kondisyon Merkezi Eğitmenliği yapmıştır. Çeşitli takımlarda antrenörlük yapan Kaya, halen İçişleri bakanlığında geçici memur olarak çalışmaktadır.

Paşaköy Belediye Başkan Adayı:

Mehmet Aktaş, 01 Ocak 1967 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu olan Aktaş, Profesyönel yaşamında Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda görev yaptı. Aktaş, Paşaköy Türk Spor Kulübü’nde iki yıl yöneticilik ve dört yıl kulüp başkanlığı yapmıştır. İki dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulunan Aktaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Lefke Belediye Başkan Adayı:

Fehmi Çamlıköylü, 20 Aralık 1976 tarihinde Yeşilyurt’ta dünyaya geldi. Lefke Gazi Lisesi’nden mezun olduktan sonar Lefke Avrupa Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Radyo TV Sinema Bölümüne devam eden Çamlıköylü, öğrenim hayatı boyunca bölge kulübünde futbol oynadı. Öğrenim yaşamını tamamladıktan sonra aile şirketinde direktör olarak görev aldı. 2010 yılından beri Çamlıköy mutharlığı yapan Çamlıköylü, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı:

Havva Elkovan, 1978 yılında Gazimağusa’da doğdu. İlköğretimini, Kaleburnu İlkokulunda tamamladı, daha sonra ortaeğitimini ise Yeni Erenköy Lisesinde tamamlayarak, 1996 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1 yıllığına İngiltere’ye giden Elkovan, orada bilgisayar ve dil kurslarına katıldı. Uzun yıllardır sekreterlik ve muhasebe işleriyle uğraşan Havva Elkovan, son dört yıldır Dipkarpaz Belediyesinde belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor. Elkovan, ingilizce ve rumca bilmektedir.

Mehmetçik Belediye Başkan Adayı:

Kani Buranay, 22 Ocak 1969 yılında Limasol’da doğdu. Atatürk Öğretmen Akademisi sınıf öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Sivil toplumda çeşitli dernek ve birliklerde görevler üstlenmiştir. Türk Ocağı başta olmak üzere birçok takımda forma giyen Buranay, aynı zamanda antrenörlükte yapmaktadır. Buranay, Evli ve bir çocuk babasıdır.