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İşverenler Sendikası’ndan açıklama!

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İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu, Sosyal Sigorta İşveren prim desteğinin yatırılmadığını belirterek, konunun Bakanlar Kurulu’nda bir karara bağlanmaması nedeniyle yapılacak olan Asgari Ücret toplantılarına katılmayabileceğini belirtti.
İşverenler Sendikası’ndan açıklama!

İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu, Sosyal Sigorta İşveren prim desteğinin yatırılmadığını belirterek, konunun Bakanlar Kurulu’nda bir karara bağlanmaması nedeniyle yapılacak olan Asgari Ücret toplantılarına katılmayabileceğini belirtti.

Yapıan yazılı açıklamada “Ocak ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belirlenen asgari ücret ile birlikte, İşverene Sosyal Sigorta prim desteğinin  yüzde 50’sinin de istihdam destekleme fonundan karşılanacağı kararı alınmıştı. Ancak aradan geçen 6 ayda ifade edilen destek İşverenlere verilmemiştir” denildi.

“Konu, her zaman takip edildiğinde karar tasarısının hazır olduğu, Bakanlar Kurulu’na sunulduğu ifade edilmekte, sanki de Bakanlar Kurulu kararının alınmasında bir engel varmış gibi karar geciktirilmektedir” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Bu sebeple, Sendika Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, Sosyal Sigorta İşveren prim destek konusunun Bakanlar Kurulunda bir karara bağlanmaması nedeni ile yapılacak olan Asgari Ücret toplantılarına katılmayabileceği kararını üretmiştir ve bu konuda Bakanlar Kurulu YK tarafından göreve davet edilmektedir.”

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