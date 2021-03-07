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İsviçre'de peçe ve burka, halk oylaması ile yasaklandı

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İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini, yüzde 52'lik oyla kabul etti.
İsviçre'de peçe ve burka, halk oylaması ile yasaklandı

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de halk peçe ve burka yasağına 'evet' dedi.

Yaklaşık 5,5 milyon seçmenin olduğu ülkede 2 milyonu aşkın kişi sandık başına gitti.

Oylama sonucunda kadınların peçe ya da burka giymesi yasaklandı.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yaklaşık yüzde 52'si "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifine yüzde evet dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 48'i ise yasağa karşı "hayır" oyu verdi.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 100 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.

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