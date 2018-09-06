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İtalya'da ilk Starbucks açılıyor

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ABD kahve zinciri Starbucks, İtalyanlara yarından itibaren kahve satmaya başlayacak olan ülkedeki ilk mağazası Milano kentinde açılıyor.
İtalya'da ilk Starbucks açılıyor

Avrupa'da birçok ülkede faaliyet göstermesine rağmen 'espressonun vatanı' olarak bilinen İtalya pazarından bugüne dek uzak kalan kahve zinciri Starbucks, Milano'da yarın açağı ilk şubesiyle bu ülkeye adımını atmış olacak.

2300 metrekare büyüklüğündeki mağazanın 'dünyanın en güzel Starbucks mağazası' olması bekleniyor. Kentin katedralinin yakınında bulunan eski bir postane binası olan binada, ısıtmalı mermer kaplı kahve tezgahı, asma katındaki barda kokteyller ve kavurma işleminde kullanılan dev bir bronz fıçı bulunuyor.

Eski Starbucks Genel Müdürü Howard Schultz ise İtalya pazarına girişlerine dair bu yılın ortasında yaptığı açıklamasında İtalyanlara nasıl kahve yapacaklarını öğretmek için değil, tüm saygı ve tevazuları ile birlikte, neler öğrendiklerini göstermeye geleceklerini ifade etmişti.

ŞİRKETİN 78. PAZARI

Londra'da ilk mağazasının açılmasından 20 yıl sonra Starbucks, İtalya'da açtığı mağazasıyla şirketin 78. pazarına giriş yaptı. Şirket ayrıca, şehirde daha fazla mağaza açma planlarının olduğunu belirtti.

İtalyan catering federasyonu FIPE'ye göre, İtalya'daki kafelerde her yıl 6 milyon espresso tüketiliyor.

'DENEYİME DAHA FAZLA ÖNEM VERİLİYOR'

Pazar araştırması şirketi NPD Group'tan Matteo Figura, Starbucks'ın İtalyan pazarına doğru zamanda girdiğini söyledi ve "Daha önce bir espresso 'enerji' elde etmek için bir fırsat iken, tüketiciler günümüzde kaliteye ve sahip oldukları deneyime daha fazla önem veriyorlar" dedi.

Figura, Starbucks'un 18-34 yaş aralığını hedef alacağını belirterek, İtalyan pazarında farklı tüketicileri çekmeye eğilimli olan geleneksel kafelerle birlikte Starbucks'a da yer olduğunu belirtti.

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