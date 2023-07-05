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İtalyan siyasetçinin açıklamaları gündem oldu: 1500 kadınla birlikte oldum

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İtalyan siyasetçi Vittorio Sgarbi'nin açıklamaları ülkesinde tepki çekti...
İtalyan siyasetçinin açıklamaları gündem oldu: 1500 kadınla birlikte oldum

Geçen ay yaşama veda eden İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin yakın arkadaşı olan siyasetçi ve eski bakanlardan Vittorio Sgarbi’nin yaptığı açıklamalar ülkesinde büyük tepki çekerken, uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

Hali hazırda İtalya’nın başbakanı olan Giorgia Meloni’nin kabinesinde görevli olan ve devlet bakanı olarak görev üslenen 71 yaşındaki Sgarbi verdiği demeçte 1500 kadınla birlikte olduğunu söyledi. Sgarbi, kadınlarla birlikte olduğu için prostatında sorunlar yaşadığını söylerken, bir ayda 9 farklı kadınla birlikte olmakla övündü.

Sgarbi’nin, “Bende bir penis-ölçer yok fakat bir ayda 12 kadınla yatmış olsam bu da en azından 1500 kadına denk gelir” dediği belirtildi.

İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT VERMEDİ

Bir sanat tarihçisi olan ve penisi hakkında, “Bilgelik organı” yorumunu yapan Sgarbi, Roma’daki Maxxi Sanat Galerisi’nde konuştu. Sgarbi’nin açıklamaları tepki çekerken, İtalya’nın kültür bakanı olan Gennaro Sangiuliano da Sgarbi’nin açıklamalarıyla ilgili olarak sanat galerisinden yazılı savunma talep etti. Sgarbi yanlış bir şey söylemediğini belirtirken, kendisini eleştirenlerin solcular olduğunu da öne sürdü.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve feminist de Sgarbi’nin sözlerine tepki göstererek istifasını talep etti.

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