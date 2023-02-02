"İyiliğe Aşı, İyilik Aş'ı Oğuz Veli Ortaokulunda..."

İyilik Aşı Projesi kapsamında Girne Barış parkında çorba satışı ile hem işitme engellli bireylere, SMA hastalarına bağış düşünülmüş hem de askıda çorba kampanyası ile ihtiyaçlı kişilere de çorba ikramı yapılması amaçlandı.

Proje koordinatörü Oğuz Veli Ortaokulu Türkçe öğretmeni Zehra Erkan İyilik Aşı Projesinin; emeği , özveriyi , toplumsal duyarlılığı , iyilik ruhu ile dayanışma imkanı sağlamak amaçlı yola çıkılmış bir proje olduğunu, etkinliklerin Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Projeye katkı sağlamak isteyen güzel yürekli vatandaşlarımızın her çarşamba Saat 12:00'de Girne Barış Parkında Çorbalarını alıp iyiliği paylaşabileceklerini söyleyerek şu çağrıyı yaptı: "Unutmayın, iyilik paylaşıldıkça çoğalır. Gelin çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. İşitme engelli çocukların sesi, SMA hastası çocuklarımıza ilaç olalım."