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İzmir Tabip Odası: Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az 3 yıl sürer

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İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan aşılama süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Tabip Odası: Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az 3 yıl sürer

Aşının salgınla mücadelede en önemli silahlardan biri olduğunu belirterek "Aşılama süreci Sayın Bakanımızın ilk açıklamasına göre 11 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak aşılamaya 14 Ocak'ta başlanabildi. Yaklaşık 20 günde 2 milyon 500 bin kişi aşılandı" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin ANKA'dan aktardığına göre Çamlı, şöyle devam etti:

  • "Orantıladığımız zaman bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için en az 120-130 milyon doza ihtiyaç var. Yani nüfusun 65 milyonunu aşılarsak, iki doz ihtiyaç olacağından 130 milyon gerek. Siz ayda 4 milyon yaparsanız yılda 48 milyon doz yapar. 130 milyona ulaşmak 3 yıl falan sürer. Dolayısıyla bu hızla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil."

'Aşılar yeterince hızlı gelmiyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk dönemlerde günde 1 buçuk milyon aşılamadan bahsettiğini söyleyen Çamlı, "Biz 20 günde 2 buçuk milyon doz aşıladık ki bunun da yaklaşık bir milyona yakını sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları bulundukları kurumlarda çok hızlı aşılandılar. Vatandaş aşılanmasına geçince hız daha da düştü. Bu 2 buçuk milyonun 1 milyonu 4-5 günde yapıldı. Sonrası çok daha ağır ilerledi. İlçe sağlık müdürlüklerinden aile sağlık merkezlerine aşı ulaşımında sıkıntı var. Aşılar yeterince hızlı gelmiyor" diye konuştu.

'Vatandaşta 'aşı olamayacağım' kaygısı var'

Çamlı, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

  • "Toplumsal bağışıklık için gerekli 130 milyon dozun 50 milyonunun Çin'den sipariş edildiğini biliyoruz. Kalan 70-80 milyonun ne zaman, nasıl temin edileceği belli değil. Bununla ilgili detayların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Vatandaşta bir tedirginlik var. 'Aşı olamayacağım' kaygısı var. Şu ana kadar sipariş edildiği söylenen 50 milyon doz 25 milyon vatandaşa karşılık gelecek. Geri kalanlar için ne yapılacak? Bu sorunun cevaplanması gerek."
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