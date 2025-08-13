  • BIST 10954.5
  • Altın 4393.947
  • Dolar 40.7271
  • Euro 47.627
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

»
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Anadolu Ajansı duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi!28 Temmuz 2025 Pazartesi 16:26
  • TCMB politika faizini yüzde 43'e indirdi24 Temmuz 2025 Perşembe 14:25
  • Türkiye’de altı noktada alevlerle mücadele sürüyor24 Temmuz 2025 Perşembe 10:04
  • Başsavcı Gürlek'i tehdit davasında İmamoğlu'na hapis cezası16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:41
  • İmamoğlu: Bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız15 Temmuz 2025 Salı 12:47
  • Türkiye'den üzen haber.. Yusuf'un acı ölümü12 Temmuz 2025 Cumartesi 14:55
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı12 Temmuz 2025 Cumartesi 09:45
  • Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor08 Temmuz 2025 Salı 14:59
  • Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te08 Temmuz 2025 Salı 14:49
  • Kartalkaya yangını davası başladı: 78 can için hesap vakti!07 Temmuz 2025 Pazartesi 21:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti