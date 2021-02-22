Japon hava yolu firmaları, Boeing 777’lerin kullanımını durduruyor

Japonya’da hava yolu firmalarına, ABD’de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.

Ulaştırma Bakanlığı, filolarında Boeing 777 bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı verdi.

Bu kapsamda filosunda 19 adet bulunduran All Nippon Airways (ANA) ile filosunda 13 adet bulunduran Japan Airlines (JAL) firmalarının, Boeing 777 model yolcu uçakları gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre ANA ve JAL, talimat sonrası, diğer model uçakların hizmetini sürdürdüğünü ve halihazırdaki seferlerin aksamayacağını duyurdu.