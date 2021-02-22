  • BIST 1.560
  • Altın 401,848
  • Dolar 6,9745
  • Euro 8,4533
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

Japon hava yolu firmaları, Boeing 777’lerin kullanımını durduruyor

» »
Japonya’da hava yolu firmalarına, ABD’de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.
Japon hava yolu firmaları, Boeing 777’lerin kullanımını durduruyor

Japonya’da hava yolu firmalarına, ABD’de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.

Ulaştırma Bakanlığı, filolarında Boeing 777 bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı verdi.

Bu kapsamda filosunda 19 adet bulunduran All Nippon Airways (ANA) ile filosunda 13 adet bulunduran Japan Airlines (JAL) firmalarının, Boeing 777 model yolcu uçakları gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre ANA ve JAL, talimat sonrası, diğer model uçakların hizmetini sürdürdüğünü ve halihazırdaki seferlerin aksamayacağını duyurdu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi bir yıl aradan sonra kamuoyu önüne çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:02
  • Güney Kore mahkemesi II. Dünya Savaşı'ndaki 'seks köleleri'ne Japonya'nın tazminat ödemesini emretti16 Şubat 2021 Salı 23:54
  • Fukuşima'daki 7,3'lük Depremde 160 Kişi Yaralandı16 Şubat 2021 Salı 10:45
  • Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu15 Şubat 2021 Pazartesi 18:56
  • Çin Televizyonunda Yayınlanan "Çin Yeni Yılı" Kutlamalarındakı Irkçı Tiplemeler Tepkiye Yol Açtı13 Şubat 2021 Cumartesi 22:00
  • Japonya'da 7.1 şiddetinde deprem!13 Şubat 2021 Cumartesi 17:37
  • Lavrov: Yaptırım olursa, AB ile ilişkilerimizi koparmaya hazırız12 Şubat 2021 Cuma 17:42
  • 'Kadınlar Çok Konuşuyor' Diyen Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori İstifa Etmek Zorunda Kaldı12 Şubat 2021 Cuma 11:13
  • Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı11 Şubat 2021 Perşembe 22:55
  • Japonya 24 milyon aşıyı çöpe atacak11 Şubat 2021 Perşembe 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti