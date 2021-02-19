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Japonya, Güney Kore Ve ABD, Kore Yarımadasının Nükleerden Arındırılmasında Mutabık

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ABD, Japonya ve Güney Kore temsilcileri, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması için yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.
Japonya, Güney Kore Ve ABD, Kore Yarımadasının Nükleerden Arındırılmasında Mutabık

ABD, Japonya ve Güney Kore temsilcileri, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması için yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD Doğu Asya ve Pasifik İşleri Müsteşar Vekili Sung Kim, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu Duk çevrim içi görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi sonrası Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda üç ülke yetkilileri ilk kez bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik mevcut politikaların ele alındığı görüşmede, üç ülkenin "yakın iş birliği ve koordinasyonunun önemi" vurgulandı.

Görüşmede yetkililer, yarımadanın nükleerden arındırılması için Birleşmiş Milletler'in (BM) halihazırdaki yaptırımları konusunda iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Öte yandan görüşmede Funakoşi, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının ülkeye geri iadesi konusunda, muhataplarının desteğini talep etti.

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