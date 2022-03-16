Japonya’da 7.3 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japonya’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Japonya’nın kuzeydoğu kıyısında meydana geldiği açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin denizin 60 kilometre altında gerçekleştiğini söyledi.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, depremin Japonya’nın kuzeybatısında yer alan Sandai ile Fukuşima arasında meydana geldiği belirtildi.

İKİ DAKİKA İÇERİSİNDE 6,4 İLE SALLANDI

7.3 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgede, iki dakika gibi kısa bir süre içerisinde, 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Japon NHK TV kanalı, depremlerin, birçok kentte, çok şiddetli hissedildiğini açıklarken, henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı bölge, 2011’de Fukushima nükleer felaketini tetikleyen 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından tsunami felaketi yaşanmıştı.