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Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın

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Japonya'da başkent Tokyo'ya 200 kilometre uzaklıktaki Hamaoka nükleer santralinde yangın çıktı. Santralde yangın alarmları verilirken sızıntıya rastlanmadı.
Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın

Japonya'da başkent Tokyo'ya 200 kilometre uzaklıktaki Hamaoka nükleer santralinde yangın çıktı. Santralde yangın alarmları verilirken sızıntıya rastlanmadı.

Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki Hamaoka santralinde yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.

Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 nolu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.

Olay sonrası, itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

Aynı reaktördö geçen hafta da yangın alarmı verilmişti

Aynı reaktörde, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilmişti.

Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor.

Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.

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