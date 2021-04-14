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Japonya’da Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali yeniden faaliyete geçirilmeyecek

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Japonya’nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santralinin “ciddi güvenlik açıkları” sebebiyle yeniden üretime geçmesi yasaklandı.
Japonya’da Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali yeniden faaliyete geçirilmeyecek

Japonya’nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santralinin “ciddi güvenlik açıkları” sebebiyle yeniden üretime geçmesi yasaklandı.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), kuzeybatıda Niigata eyaleti kıyılarındaki Tokyo Electric Power (TEPCO) firması bünyesindeki tesisin faaliyetlerini yeniden başlatılmaktan men etti.

Yasak en az bir yıl sürecek

Buna göre, Kaşiwazaki-Kariwa santralinde muhafaza edilen nükleer yakıt taşınamayacak ve tesisteki reaktörlere aktarılamayacak.

Yasağın en az bir yıl süreceği kaydedildi.

15 farklı noktada “yetkisiz girişe” karşı “savunmasız”

NRA’ya göre, tüm reaktörleri devre dışı olan santralin, Mart 2020’den beri, “kusurlu takip sistemi” sebebiyle 15 farklı noktada “yetkisiz girişe” karşı “savunmasız” olduğu tespit edilmişti.

Kyodo ajansı, Japon Denizi kıyısında bulunan ve dünyanın en büyük santrallerinden kabul edilen 7 reaktörlü nükleer kompleks için verilen resmi kararın TEPCO’nun mali planlarına zarar vereceğini bildirdi. 

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