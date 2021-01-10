Japonya'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Otoyollarda 1000'e Yakın Araç Mahsur Kaldı

Japonya'da yoğun kar yağışının sürdüğü bölgelerdeki otoyollarda 1000'e yakın araç mahsur kaldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, soğuk hava kütlesinin etkisi sonucu yoğun kar yağışı Japonya'nın merkezi ve kuzeybatı kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Hokuriku otoyolunda 700'den fazla araç, Toyama eyaletindeki Tokai otoyolunda da 10 kilometrelik hat boyunca yaklaşık 200'den fazla araç mahsur kaldı.
Otoyollarda kar küreme, araçların çekilmesi, gıda ve yakıt yardımını kapsayan faaliyetler için 50 civarında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.
Başbakan Suga Yoşihide, demir yolu hizmetlerinin askıya alınması, otoyolların kapanması, elektrik kesintileri ve çığ risklerine karşı yerel idarelere desteklerini artıracaklarını söyledi.
Yoğunluğunu artırması beklenen yağışlar öncesinde Bakanlar Kuruluna ön tedbirlerin alınması talimatı veren Suga, halka ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeybatısı kesimlerinde Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerde yoğun kar yağışının hafta içi de sürebileceği uyarısında bulundu.
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