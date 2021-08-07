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Japonya’dan yeni corona önlemi: Kurallara uymayanlar ifşa ediliyor

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Japonya’da Sağlık Bakanlığı artan vaka sayılarının ardından harekete geçti. Bakanlık, Temmuz ayında ülkeye giriş sırasında karantina önlemlerine uymayan kişilerin isimlerini halka açıkladı.
Japonya’dan yeni corona önlemi: Kurallara uymayanlar ifşa ediliyor

Japonya’da Sağlık Bakanlığı artan vaka sayılarının ardından harekete geçti. Bakanlık, Temmuz ayında ülkeye giriş sırasında karantina önlemlerine uymayan kişilerin isimlerini halka açıkladı.

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından New York Times, haberi; “Japonya, virüs dalgalandıkça yeni bir taktik deniyor: Toplumu utandırmak” başlığıyla paylaşırken, Japonya'nın karantina kurallarına uymayan kişilerin isimlerini açıklayarak kişilerin ihlallerde bulunmayacağını umduğunu aktardı.

3 kişinin isimleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz’da yurt dışından döndükten sonra kuralları çiğnediğini söylediği üç kişinin adını açıkladı.

Listede Güney Kore’den gelen 20’li yaşlarında iki Japon vatandaşı ve Hawaii’den gelen 30’lu yaşlarında bir kişi yer alırken, belgede, Güney Kore’den gelen iki vatandaşın Kumamoto ve Saitama illerinde bulunduğu, Hawaii’den gelenin ise Tokyo’da olduğu belirtildi.

Belgede, üç kişinin de Japonya'ya varışta corona virüs testinin negatif çıktığı ancak kişilerin sağlık yetkililerinin sonraki takip çağrılarına yanıt vermediği belirtildi.

New York Times, kişilerin Japonya’ya döndükten sonra kasten sağlık yetkilileriyle temastan kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.

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