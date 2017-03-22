 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.813
  • Altın 145,595
  • Dolar 3,6264
  • Euro 3,9156
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Japonya’nın en yaşlı porno kraliçesi 80’inde emekliliğini açıkladı

» »
Japonya’nın en yaşlı porno kraliçesi 80’inde emekliliğini açıkladı
Eski bir opera sanatçısı olan ve 71 yaşında porno filmler çekmeye başlayan Maori Tezuka, dokuz yıllık kariyerin ardından emeklilik kararı aldı.

Japonya’nın en yaşlı kadın porno oyuncusu olan Tezuka, emeklilik kararıyla ilgili Japon basınına konuştu.

Hoşlandığı erkeklerin ‘tükendiğini’ söyleyen 80 yaşındaki Tezuka, “Işıklar yandığından elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hiçbir pişmanlık duymuyorum ama karşımdaki aktör benim tipim olmadığında, çekimler zorlaşıyordu” ifadelerini kullandı.

“Benim için konu hiçbir zaman para değildi” diyen Tezuka, “Şimdiden iki ya da üç yıl sonra geri dönmem için teklifler aldım. ‘Düşüneceğim’ dedim” diye de ekledi.

127 milyonluk Japonya’da nüfusun üçte biri 65 yaşının üzerinde. Bu da ülkede her geçen gün gelişen ‘ihtiyar pornosuna’ gösterilen rağbeti açıklıyor. Japonya’nın 20 milyar dolar’lık porno sektörünün dörtte birini de yaşlıların yer aldığı filmler oluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Japonya ve Fransa sivil nükleer enerjide iş birliği yapacak21 Mart 2017 Salı 08:49
  • Saddam Hüseyin adlı Hint mühendis iş bulamıyor20 Mart 2017 Pazartesi 15:30
  • Çin,nükleer silah müzakerelerine katılmayacak20 Mart 2017 Pazartesi 15:24
  • Atıkların karıştığı kirli nehir karınlarını doyuruyor20 Mart 2017 Pazartesi 14:42
  • Çin'de batık gemilerden hazine çıktı20 Mart 2017 Pazartesi 12:24
  • Kuzey Kore, "yüksek performanslı" roket motoru denedi19 Mart 2017 Pazar 14:05
  • Demir çit poposunun iki yanına girdi...19 Mart 2017 Pazar 12:50
  • Pakistan 'dine hakaret edenleri' bulabilmek için Facebok'tan yardım istedi17 Mart 2017 Cuma 13:35
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 19 ölü16 Mart 2017 Perşembe 13:27
  • Çin'deki hava kirliliği iklim değişikliğiyle bağlantılı16 Mart 2017 Perşembe 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti