Japonya’nın en yaşlı porno kraliçesi 80’inde emekliliğini açıkladı

Eski bir opera sanatçısı olan ve 71 yaşında porno filmler çekmeye başlayan Maori Tezuka, dokuz yıllık kariyerin ardından emeklilik kararı aldı.

Japonya’nın en yaşlı kadın porno oyuncusu olan Tezuka, emeklilik kararıyla ilgili Japon basınına konuştu.

Hoşlandığı erkeklerin ‘tükendiğini’ söyleyen 80 yaşındaki Tezuka, “Işıklar yandığından elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hiçbir pişmanlık duymuyorum ama karşımdaki aktör benim tipim olmadığında, çekimler zorlaşıyordu” ifadelerini kullandı.

“Benim için konu hiçbir zaman para değildi” diyen Tezuka, “Şimdiden iki ya da üç yıl sonra geri dönmem için teklifler aldım. ‘Düşüneceğim’ dedim” diye de ekledi.

127 milyonluk Japonya’da nüfusun üçte biri 65 yaşının üzerinde. Bu da ülkede her geçen gün gelişen ‘ihtiyar pornosuna’ gösterilen rağbeti açıklıyor. Japonya’nın 20 milyar dolar’lık porno sektörünün dörtte birini de yaşlıların yer aldığı filmler oluşturuyor.