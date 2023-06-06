Jorge Jesus’a İzmir sonrası elveda

Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran, Beşiktaş'ın yarın alacağı sonuca göre sezonu 3. sırada tamamlama ihtimali bulunan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la sona gelindi. Yeni kontrat teklifi yapmak için kararsız olan Başkan Ali Koç'un, Galatasaray yenilgisi sonrasında ayrılığı netleştirdiği öğrenildi. Pazar günü İzmir'de Başakşehir'le oynanacak Türkiye Kupası finali, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başındaki son maçı olacak.

Kupada zafer yaşanması halinde bile Portekizli hocayla yola devam edilmeyecek. Koç'un, bir süredir teknik direktör arayışını sürdürdüğü belirtiliyor.

ÇİFTE HAMLE PLANI

Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktörün yanı sıra sportif direktör hamlesini de planlıyor. Göreve Vincenzo Montella'nın getirilmesi halinde, İtalyan hocanın Adana Demirspor'da birlikte çalıştığı Gökhan Göktürk'ün sportif direktör olması bekleniyor. 2016-18 yıllarında Galatasaray'da Gençlik Gelişim Koordinatörü olarak görev yapan 36 yaşındaki Göktürk, 2020'de Sportif Direktör olduğu Adana Demir'den Mart 2023'te ayrıldı.